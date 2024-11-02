جوارديولا: لم نستطع مجاراة بورنموث.. ولهذا خسرنا المباراة

سبب سقوط مانشستر سيتي أمام بورنموث...

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن سبب خسارة فريقه أمام بورنموث، في الدوري الإنجليزي، مشيدًا بقوة أصحاب الأرض.

وكان مانشستر سيتي، قد سقط في فخ الخسارة من بورنموث، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، لتكون هزيمة اليوم هي الأولى لكتيبة بيب جوارديولا، في البريميرليج، بعد سلسلة لا هزيمة استمرت 33 مباراة.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات عقبت اللقاء: "كنا نعلم أننا لا نستطيع مجاراة الشدة، ولقد تحدثنا حول ذلك، كانت مباراة مفتوحة وسنحت لنا عدة فرص في نهاية اللقاء، ولكنني في النهاية أهنئ بورنموث على الفوز".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "اللعب كان في منتصف الملعب مع التحامات قوية إنهم فريق عدواني للغاية، ويمتلكون القوة البدنية والسرعة بالإضافة إلى أنه كان لديهم ستة او سبعة للاستعداد للمباراة، ولكن علينا التغلب على مثل تلك المواقف".

وأضاف المدرب الإسباني: "كانت لدينا لحظات جيدة مع بداية الشوط الثاني، وبعد تسجيلنا الهدف كان لدينا الزخم الهجومي والفرص، ولكننا لم نتمكن من التسجيل مرة أخرى".

وتطرق بيب جوارديولا، للحديث عن الإصابات لدى فريقه والحالة البدنية وقال: "هذا هو الحال لدينا عدد قليل من اللاعبين شارك لوقت طويل، والكثير من اللاعبين لم يشاركوا، وهذا أمر غير مريح بالنسبة للتوازن، لقد لعبنا بشكل جيد أمام توتنهام، ولكن اليوم لم نتمكن من التعامل مع شدة بورنموث وهذا سبب الخسارة".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، تجمد رصيده عند النقطة 23 بعد خسارة اليوم، في المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.