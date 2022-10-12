جوارديولا: لماذا لا يتوج السيتي بدوري الأبطال؟ لأن ريال مدريد موجود دائمًا!

هدى عزيزهدى عزيز|
Pep Guardiola Manchester City CopenhagueGetty Images
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جوارديولا حذر دائمًا من وجود ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

حقق بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي لقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع برشلونة في عامي 2009 و 2011 على التوالي، لكنه مضى عقد من الزمان دون حصده البطولة.

المدرب الإسباني كان قريب من التتويج باللقب من جديد في 2019، عندما خسر المباراة النهائية أمام تشيلسي بهدف دون رد.

منذ فوز جوارديولا الأخير، فاز ريال مدريد بالبطولة خمس مرات أخرى آخرها الموسم الماضي.

ماذا قال بيب جوارديولا؟

ريال مدريد أطاح بمانشستر سيتي في نصف النهائي بعد أن قدم عودة مذهلة في الدقائق الأخيرة من المباراة ليقلب الطاولة على كتيبة جوارديولا ويتأهل إلى مواجهة ليفربول في النهائي، الذي حسمه رجال أنشيلوتي بهدف دون رد.

وعلى الرغم من أن مانشستر سيتي من المرشحين، إلا أن جوارديولا حذر دائمًا من ريال مدريد في دوري الأبطال.

قال جوارديولا لصحيفة "Viaplay" عندما سئل عن سبب صعوبة الفوز بدوري أبطال أوروبا أجاب ضحكًا: "لأن ريال مدريد موجود دائمًا".

يذكر أن السيتي يحل ضيفًا على ليفربول في ملعب أنفيلد يوم الأحد القادم في قمة الأسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

من سيفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟

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من سيفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟

  • 41%مانشستر سيتي
  • 14%باريس سان جيرمان
  • 6%ليفربول
  • 39%فريق آخر
9872 الأصوات
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