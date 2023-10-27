جوارديولا: لماذا لا أصدق ميسي .. ولا أشك في تكرار الموسم الماضي!

المدير الفني الأسبق للنادي الكتالوني يتحدث!

أكد بيب جوارديولا المدير الفني الأسبق لبرشلونة أن ليونيل ميسي سيكون محقًا لو قارن بين برشلونة في 2009 وبين وضع منتخب الأرجنتين بطل العالم في الوقت الحالي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد: "بكل ما لدى ميسي من خبرة وقدرة على تحليل الأمور في الملعب وبما أنه لعب لكلا الجانبين، فلماذا لا أصدقه".

وأضاف: "لا أستطيع الحديث عن الأرجنتين فلم أكن هنا، لكن في النهاية لقد أظهروا شخصية رائعة بعد عودة هولندا وفرنسا في النتيجة في كأس العالم، لهذا هم الأبطال".

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وأكمل عن فريقه مانشستر سيتي: "لن تكون بطل العالم إن لم يكن لديك عقلية مناسبة، لقد فزنا بالثلاثية في الموسم الماضي لأننا كنا أقوياء، وكنا خلف آرسنال وعدنا، وليس لدي شكوك أن فريقي سيقوم بها ثانية".

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جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي خلف توتنهام وبفارق نقطتين.