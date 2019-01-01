جوارديولا: لا يمكنني الفوز بدوري الأبطال بدون ميسي؟ أتفق معهم!

المدرب الإسباني يتفق مع منتقديه..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على الساخرين منه، والذين يتهمونه بعدم القدرة على الفوز بدوري أبطال أوروبا بدون اللاعبين من أمثال ليونيل ميسي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي:"أنا أتفق معهم تماماً، بشكل كامل. لن أناقش الأمر لثانية واحدة لأني حين كنت هناك قلت العديد من المرات أني أملك لاعبين مذهلين".

وأضاف:"لقد قمت بعمل جيد في ميونيخ ومانشستر ولكن مع برشلونة كنت محظوظاً، أنا آسف لقد كنت محظوظاً بالفعل وأتفق معهم".

وكان بيب قد فاز مع برشلونة بدوري الأبطال مرتين في 2009 و2011، متغلباً على مانشستر يونايتد في النهائيين.

على الناحية الأخرى خرج بيب من نصف النهائي 3 مرات على التوالي مع بايرن، قبل أن يودع أدوار أدنى مع مانشستر سيتي، وهم دور الـ16 ضد موناكو ثم ربع النهائي ضد ليفربول.