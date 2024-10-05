جوارديولا: لا تلوموا لاعبي مانشستر سيتي.. من منكم توقع اللمسة الساحرة؟

ماذا قال المدرب الإسباني؟

تغنى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بأداء لاعبي فولهام، بعد مواجهة الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الاتحاد ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق السيتي فوزًا صعبًا للغاية بنتيجة 3-2، حيث بدأت المباراة بتقدم فولهام عن طريق أندرياس بيريرا في الدقيقة 26، قبل أن يعود السيتي بثنائية ماتيو كوفاسيتش في الدقيقتين (32 و47)، وأحرز جيرمي دوكو الهدف الثالث في الدقيقة 82، بينما رد رودريجو مونيز بهدف تقليص الفارق في الدقيقة 88.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لفريقه عقب المباراة: "يجب أن ننسب لهم (فولهام) الفضل على هذا الأداء المميز والهدفين، بدلًا من التركيز على الأداء الدفاعي السيئ من لاعبي السيتي".

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وأضاف: "راض عن أدائنا الدفاعي، ليس من الجيد أن نعود دائمًا (بعد التأخر)، لكننا نخلق فرصًا للتقدم 1-0 أو 2-0 في كل مباراة".

وواصل: "في هدف فولهام الأول من توقع أن يقوم خيمينيز بهذه اللمسة المذهلة؟ لماذا لا نعطي الفضل لهم أكثر من أن يكون الأمر بسبب خطأ دفاعي؟ هناك مواقف عليك الدفاع فيها بشكل أفضل لكن خطوة بخطوة سنتحسن".

رفع الفريق السماوي رصيده إلى 17 نقطة في وصافة ترتيب البريميرليج، بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد فولهام عند 11 نقطة في المركز السابع.