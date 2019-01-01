جوارديولا: كنت أبارك للحكم بعد المباراة على جهده

المدرب الإسباني فخور بلاعبيه بعد الخسارة أمام أقوى فريق في أوروبا

تلقى نادي مانشستر سيتي خسارة حاسمة في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حيث سقط حامل اللقب أمام منافسه الأول والمتصدر ليفربول على ملعب أنفيلد بثلاثية مقابل هدف في مباراة نارية من العيار الثقيل.

شهد لقاء القمة بالدوري الإنجليزي الممتاز بعض الأخطاء التحكيمية والتي جعلت المدرب الإسباني بيب جوارديولا يفقد أعصابه في بعض اللحظات كما أنه كان يعاتب الحكم بعد اللقاء.

وفي تصريحاته بعد المباراة قال: "أنا فخور للغاية بلاعبي فريقي، لقد أظهرنا اليوم السبب وراء كوننا أبطال الدوري، يجب أن نفخر بما قدمناه وطريقة اللعب أمام أقوى فريق في أوروبا".

وتابع: "لا تسألني عن التحكيم، يجب أن تقوم بسؤال الحكم ومن هم يشاهدون تقنية الفار، أنا فقط أريد أن أتحدث عن ما قدمه لاعبي فريقي في المباراة، لقد خضنا مباراة جيدة ولا يمكن أن ننكر قوة ليفربول، كان لدينا شخصية قوية أيضًا".

وأضاف: "نحن نقاتل دائمًا حتى النهاية كانت مباراة صعبة وتشبه مباريات دوري الأبطال وهذا السبب وراء الفوز بالبطولة مرتين على التوالي".

ماذا تًخبرنا الأرقام عن فوز ليفربول على مانشستر سيتي؟ 📊👀 pic.twitter.com/JNWUyhfhiO — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 10, 2019

وبالحديث عن اللقب هذا الموسم قال: "هناك تنافس قوي هذا الموسم، سنحاول أن نقدم كل ما لدينا فيما هو قادم، في كرة القدم لا يمكنك الفوز دائمًا ولكن أنا سعيد أن نقدم هذا الأداء في هذا الملعب".

وفي الأخير قال: "لست بساحر حتى أعلم هل سنحقق اللقب أم لا، لدينا مباراة أمام تشيلسي قادمة سنحاول أن نفوز عليهم، أريد أن أبارك لليفربول على الفوز".

وحول حديثه مع الحكام بعد المباراة وهل هي سخرية أم لا قال: "بالتأكيد لا، كنت أبارك لهم على ما قدموه".

يذكر أن مانشستر سيتي يأتي الآن في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد الريدز في الصدارة برصيد 34 نقطة وبعده ليستر سيتي وتشيلسي برصيد 26 نقطة لكل منهما.