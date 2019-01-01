جوارديولا يؤيد تصريحات كلوب ويؤكد: تعلمت من البريميرليج

تعرف على تصريحات جوارديولا قبل مواجهة ساوثامبتون

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أنّ فريقه يعاني في الشتاء بسبب كثرة المباريات مقارنة بباقي أندية الدوريات الأخرى.

كلوب اشتكى من خوض العديد من المباريات في الفترة المقبلة وخاصة وأنّ ليفربول سيخوض بطولة كأس العالم للأندية.

وافتتح بيب المؤتمر الصحفي بالحديث عن المصابين مؤكدًا أنّ الجميع بخير عدا الإصابات السابقة مؤكدًا أنّ أنخيلينو يعاني فقط من انزعاجات بسيطة.

وقال بيب: "يجب احترام الجمهور مهما حدث رغم أنّه في بعض الأوقات ينزعج اللاعبون ولذلك أتفهم موقف جرانيت جاكا ولكني لا أعرف بالطبع ما يحدث في الدخل. أحيانًا يجب التحكم في الانفعالات وأتمنى أن يسامح الجمهور اللاعب لأنه رائع".

وتابع: "من الجيد امتلاك أكثر من لاعب لأجل المداورة ولذلك أان سعيد بتومي دويل وما قدمه في لقاء الكأس. لقد لعب مباراة جيدة ولكنّه بعمر 17 أو 18 عامًا ومكانه لا يزال في الفريق الثاني وسوف يحصل على فرص أكبر. لقد أشرت فيل فودين وإيريك جارسيا من قبل في البريميرليج وأعتقد أننا سنعتمد كثيرًا على اللاعبين الشباب".

المدرب الكتالوني تحدث عن كثرة عدد المباريات والعديد من المنافسات التي يشارك فيها الفريق مؤيدًا لموقف يورجن كلوب بأن الفريق يخوض لقاءات في الشتاء أكثر من أي دوري آخر ولذلك يضع بعض الأوليات فمثلا يجب إراحة العناصر الأساسية في بطولات مثل كأس الرابطة وهذا ما تفعله فرق أخرى مثل أرسنال وتشيلسي وليفربول.

واختتم: "لقد تعلمت الكثير من البريميرليج فيما يتعلق بالكرات الطولية والثابتة وأساليب للدفاع بجانب الاهتمام بالشق البدني وسعيد بأن اللاعبين تعلموا أيضًا وتأقلموا. ساوثامبتون فريق قوي وقادر على الضغط بصورة مميزة وسوف تكون مباراة أصعب من لقاء الكأس".

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي قد انتصر على ساوثامبتون في كاس الرابطة بثلاثية لهدف.