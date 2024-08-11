ما مصير كانسيلو؟

أكد ستيفان بورسون، المستشار المالي سابق لمانشستر سيتي، صعوبة موقف الفريق الإنجليزي فيما يتعلق بمصير النجم البرتغالي جواو كانسيلو.

ويسعى السيتي لبيع كانسيلو في سوق الانتقالات الجارية، بعدما خرج من حسابات المدرب بيب جوارديولا، وخرج لبايرن ميونخ في يناير 2023، لمدة 6 أشهر، قبل أن يرتدي قميص برشلونة في الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وقال بورسون، في تصريح لـ"Football Insider": "قد يكون الخيار الوحيد أمام السيتي هو دفع جزء من راتب اللاعب (في ناديه الجديد)، ما لم يتمكنوا من العثور على نادٍ سعودي لشرائه".

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وكانت صحيفة سبورت الإسبانية قد ذكرت أن كانسيلو يرغب في ارتداء قميص برشلونة فقط، مشيرة إلى أن النادي الكتالوني يستعد لتقديم عرض إعارة أولي بقيمة 6 ملايين إسترليني، يتضمن بندًا بالشراء مقابل 17 مليون إسترليني الصيف المقبل.

وأوضح بورسون أن "هناك عددًا قليلًا جدًا من الراغبين في شراء المدافع متعدد الاستخدامات، الذي وقع لمان سيتي في صفقة بقيمة 60 مليون إسترليني عام 2019".

وختم: "من الشائع أن يكون لديك لاعب يتقاضى أموالًا كبيرة، ويكون النادي الراغب في خدماته لا يملك القدرة على دفع الراتب، الخيار الحقيقي الوحيد هو إعارته إلى برشلونة، لأنهم لا يستطيعون شرائه، أو سيضطرون إلى دعم راتبه ما لم يتمكنوا من العثور على نادٍ سعودي لضمه".