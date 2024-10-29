رد ناري من جوارديولا على غياب ريال مدريد وفينيسيوس عن حفل الكرة الذهبية

ماذا قال بيب؟

علق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على تتويج نجم فريقه رودري بجائزة الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول، كأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

وحصد رودري الجائزة بفضل تتويجه ببطولة الأمم الأوروبية (يورو 2024) مع منتخب إسبانيا والدوري الإنجليزي الموسم الماضي مع السيتي، بينما كانت التوقعات تشير إلى تتويج فينيسيوس، الذي قاد ريال مدريد للقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني (حل ثانيًا).

وقاطع النجم البرازيلي حضور حفل الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس، كما فعل ريال مدريد (الذي فاز بجائزة أفضل نادٍ)، والمدرب كارلو أنشيلوتي (صاحب جائزة أفضل مدرب).

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وعن ذلك قال جوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم: "إذا أرادوا الذهاب (للحفل) فلا بأس، وإذا لم يريدوا، فلا بأس. إن أرادوا التهنئة، فلا بأس، وإن لم يريدوا، فلا بأس. نحن لسنا هنا لقياس ما تقرره الأندية الأخرى".

وأضاف: "هالاند فاز بالثلاثية، وسجل أكثر من 50 هدفًا، ولم يفز بالجائزة، أخبرته أنه بمجرد وجوده هناك يجب أن يكون سعيدًا جدًا".

وتطرق إلى إقالة المدرب الهولندي إريك تين هاج من قيادة مانشستر يونايتد، قائلًا: "أنا آسف جدًا له، لدي علاقة رائعة معه وقد مثّل مانشستر يونايتد على أعلى مستوى من حيث السلوك، هذه اللعبة تعتمد دائمًا على النتائج، ويمكن جميعًا أن نكون في خطر.. سيعود بقوة".