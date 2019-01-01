جوارديولا: 500 مليون يورو ليست كافية لبيع فودين

النجم الشاب لا يشارك كثيراً هذا الموسم

هيثم محمد تويتر

أشاد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بنجمه الشاب فيل فودين رغم ابتعاده عن المشاركة كأساسي في الموسم الحالي، وأكد أنه ليس للبيع مهما كان الرقم.

وابتعد فودين عن المشاركة في تشكيل سيتي هذا الموسم رغم تألقه الموسم الماضي ومساهمته في تتويج الفريق بثلاثية الدوري والكأس وكأس كاراباو.

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وقال بيب في كتاب "سيتي بيب" حسبما نقلت "صن": "لم نجدد عقد فودين بالصدفة، هو اللاعب الوحيد الذي ليس متاحاً للبيع، حتى مقابل 500 مليون يورو".

وأضاف: "فيل يمثل سيتي، لن نتعاقد مع أي لاعب آخر في ذلك المركز، عندما يرحل سيلفا سيكون هو الساحر الذي يحل محله، نما معنا وهو واحد مننا".

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وختم:" فودين سيكون رائعاً ومن الأفضل في البريميرليج، أنا شغوف بمعرفة إذا كان مدرب آخر سيمنحه وقتاً أكثر أو يخرجه للإعارة للتطور، أتركه أحياناً خارج التشكيل ولكنه يتفهم الأمر".

فودين لعب فقط عشر دقائق هذا الموسم في البريميرليج، وأبدى حزنه بسبب عدم مشاركته بشكل منتظم مع سيتي هذا الموسم.