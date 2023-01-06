جوارديولا: فزنا على تشيلسي بسبب نصيحة أحد الصحفيين

التبديل المبكر ساهم في إسقاط البلوز

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن قيامه بالتبديل خلال مواجهة تشيلسي بالدوري الإنجليزي بسبب نصيحة أحد الصحفيين.

سيتي واصل مطاردته لآرسنال على صدارة الدوري بالفوز على البلوز بهدف نظيف سجله رياض محرز، في مواجهة قام خلالها المدرب الإسباني بعمل تبديلين قبل بداية الشوط الثاني بنزول مانويل أكانجي وريكو لويس بدلًا من جواو كانسيلو وكايل ووكر مما ساهم في تحسن مستوى فريقه من أجل انتزاع الفوز.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين:"أنا شخص عبقري، في المؤتمر الأخير سألني صديقي الصحفي جيمي جاكسون عن سبب انتظاري للدقيقة 87 للتبديل أمام إيفرتون".

وأضاف:"قمت بتدوين الملاحظات بعد انتهاء المباراة بالتعادل وفكرت في الأمر جيدًا لذلك قمت بالتبديل بين الشوطين".

وتابع:"المدربون يقومون بالتبديل من أجل تحسين مستوى فرقهم، ولكن أحيانًا تجد فريقك يؤدي بصورة جيدة ولا تكن بحاجة إلى التغيير".

يذكر أن فوز سيتي على تشيلسي جعل رصيد الفريق يصل إلى 39 نقطة بفارق 5 نقاط عن آرسنال صاحب المركز الأول.