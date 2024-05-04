جوارديولا عن الفوز بالدوري الإنجليزي: نحتاج للمثالية.. وهذا ما أعد جماهيرنا به!

وعد جوارديولا لجماهير مانشستر سيتي قبل مباريات الحسم...

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أن فريقه يحتاج إلى أن يكون مثاليًا، إن أراد تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، كما قدم وعدًا لجماهير فريقه قبل المباريات الحاسمة في الموسم.

ويستعد مانشستر سيتي، لمواجهة وولفرهامبتون، بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد.

وقال جوارديولا في تصريحات قبل اللقاء: "نحن نعلم أنه يتعين علينا أن نكون مثاليين إن أرادنا الفوز بالدوري الإنجليزي، سنبذل كل ما في وسعنا للفوز به مرة أخرى".

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وتابع: "أعد جماهير مانشستر سيتي، أننا سنقدم كل ما لدينا للفوز باللقب من جديد".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يأتي في المركز الثاني من ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن آرسنال المتصدر، مع لعب سيتي مباراتين أقل.