هل يقبل بيل دعوة المدرب الإسباني؟

علق بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على أنباء اعتزال الجناح الويلزي جاريث بيل بشكل كامل وخطوته القادمة بعد إنهاء مسيرته.

بيل مر بفترات متخبطة على مدار السنوات الماضية، بين هجوم جماهير ريال مدريد عليه بسبب تفضيله للعبة الجولف على الكرة، ليرحل إلى الدوري الأمريكي للمحترفين قبل الاعتزال وعمره 33 سنة فقط.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمواجهة ساوثامبتون بكأس رابطة المحترفين:"يا له من لاعب رائع، فاز بأشياء كثيرة، أعتقد أنه قام بتمثيل منتخب ويلز لأكثر من 100 مباراة".

وأضاف:"الآن يمكنه أن يصبح لاعب جولف رائع، كان مشغولًا عندما دعوته لممارسة اللعبة، ربما لديه الوقت الآن لذلك سأدعوه مرة أخرى".

جدير بالذكر أن التجربة الأخيرة للنجم الويلزي كانت مع نادي لوس أنجلوس الأمريكي، حيث ظهر معه في 14 مباراة وسجل 3 أهداف.