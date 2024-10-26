جوارديولا: كل عرضية يستحق فيها هالاند "ركلة جزاء".. وتعلمت من ساوثهامبتون!

ماذا قال بيب؟

أشاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأداء لاعبي ساوثهامبتون بعد مباراة الفريقين مساء اليوم السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق السيتي الفوز بهدف مبكر لإرلينج هالاند في الدقيقة الخامسة، ليصعد الفريق إلى صدارة ترتيب البريميرليج، في انتظار مباراة آرسنال وليفربول غدًا الأحد.

وقال جوارديولا، في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "لدي إيمان شديد بالعملية المؤدية إلى بناء اللعب، أفضل أن تصل الكرة إلى أقدام اللاعبين وليس أسنانهم (التمرير على الأرض)، عندما يحدث ذلك تكون النتيجة رائعة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لم نكن مستهترين ولم نكن كسالى، لكننا وجدنا صعوبة في استعادة الكرة لأنهم جيدون حقًا، أقدم التهنئة للخصم، لأنني رأيتهم يقومون بالأشياء التي أحب أن يفعلها فريقي، ويقومون بها بشكل جيد حقًا، أنا متأكد أنني سأتعلم".

وأوضح: "كل مباراة هي معركة صعبة للغاية، ليس لدي أي شكوى من فريقي، لأن الخصم كان جيدًا ويجب علينا تقبل ذلك، إذا جاء فريق إلى ملعب الاتحاد ولعب بهذه الطريقة (الاستحواذ والتمرير القصير)، فهذا يعني أنهم مؤمنون بما يفعلونه".

وختم متحدثًا عن إرلينج هالاند: "الأمر ليس سهلًا بالنسبة له، لأن كل عرضية هي ركلة جزاء لإرلينج، بسبب الطريقة التي يسحبونه بها (المدافعون في المنطقة)، نحن نصنع المزيد لكننا لم نتمكن من تسجيل الهدف الثاني، هالاند هو الضمان بالنسبة لنا".