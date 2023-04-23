جوارديولا ضاحكًا عن مانشستر يونايتد: ليس عليهم أن يخافوا، نحن جيران!

بيب جوارديولا يطمئن جماهير الشياطين الحمر.

طمأن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي جماهير فريق مانشستر يونايتد في ظل النتائج الأخيرة التي يحققها فريقه على كافة الأصعدة محليًا وأوروبيًا.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل"، بعد فوز فريقه على شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مساء السبت.

وقال جوارديولا ضاحكًا عندما تم سؤاله عن إمكانية تحقيق الثلاثية التاريخية وتكرار إنجاز مانشستر يونايتد السابق: "ليس على مانشستر يونايتد الخوف، نحن جيران، لكننا بعيدين عن ذلك".

مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكن بفارق نقطتين فقط عن المتصدر آرسنال ولديه مباراة أقل منه ومواجهة أخرى ضد المدفعجية، كما وصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وسيواجه ريال مدريد.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يلعب أمام الفائز من برايتون ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الثالث من يونيو المقبل.