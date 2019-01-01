جوارديولا: سنتكيف على أزمة الدفاع وهذا رأيي في جاسبريني

هكذا تحدث الفيلسوف مع الصحفيين عشية الصدام الإيطالي

قلل المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا، من مخاوف وقلق المشجعين على الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الفريق قبل مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

وقال الفيلسوف في حديثه الروتيني مع الصحفيين على هامش السهرة الأوروبية "ستكون مباراة صعبة، كلا الفريقين يلعبان بشجاعة وسيحاولان فرض أسلوب لعبهما، وبالنسبة للأزمة الدفاعية، فسيتعين علينا التكيف على الوضع الحالي، آمل أن تكون مباراة مفتوحة، حيث يسجل الفريقان ويستقبلان الأهداف".

وعن رأيه في نظيره الإيطالي جيان بييرو جاسبريني، قال "ما قلته عن ساري يمكنني قوله عن جاسبريني، كنت محظوظًا بمقابلته ورأيت ما فعله مع أتالانتا الموسم الماضي وما يفعلونه هذا الموسم، وهو أمر لا يُصدق. من دواعي مشاهدة هذا الفريق، فهم شجعان ويحترمون خصومهم، وأرى الطريقة التي يلعبون بها غير عادية".

وبخصوص أزمة العنصرية التي تضرب ملاعب إيطاليا وأوروبا في الوقت الراهن، قال "يجب خوض هذه المعركة كل يوم، هي مشكلة ثقافية في الأساس، وتحدث في ملاعب إنجلترا، إسبانيا وإيطاليا، وهذه الثقافة يجب ألا تكون جزءً من الأطفال الصغار، إنها معركة ينبغي علينا جميعًا أن نخوضها للنهاية".

من جهة أخرى، سُئل عن رأيه في تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد بهدف للكل في قمة الجولة التاسعة للبريميرليج، فأجاب "لم أشاهد المباراة. مواجهة أتالانتا كافية، وبالأمس كنت مشغولاً ببعض الأمور الشخصية".

درس في الإنهاء من ليو ميسي! 🚀🚀pic.twitter.com/MhFqxvJzRM — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 21, 2019

الجدير بالذكر أن المباراة ستقام على ملعب "الاتحاد" مساء الثلاثاء، لحساب المجموعة الثالثة التي يتصدرها السيتي بالعلامة الكاملة في أول نقطتين، بينما يحتل ضيفه الإيطالي المركز الأخير بعد هزيمته في أول مباراتين أمام شاختار الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي.