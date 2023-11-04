جوارديولا ردًا على "مسرحية هالاند": يمكنني التوقف ولكني لست هنا لإرضاء الناس!

المدرب الإسباني يرد على هجوم أسطورة مانشستر يونايتد

خرج بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي للرد على انتقادات روي كين أسطورة مانشستر يونايتد بسبب سلوكه بعد الديربي الأخير.

سيتي نجح في التفوق على يونايتد 3/0 على ملعب أولد ترافورد يوم الأحد الماضي، حيث سجل هالاند ثنائية ومع ذلك شوهد جوارديولا بعد المباراة وهو يحاول منحه بعض التعليمات حول التمكن من لعب الكرات الرأسية.

وبعدها خرج روي كين للرد على ما فعله بيب ووصف الواقعة بـ"المسرحية"، ليخرج المدرب الإسباني لتوضيح موقفه قائلًا للصحفيين:"أنا أحترم روي كثيرًا، في بعض المباريات أذهب إلى الداخل بعد صافرة النهاية وأحيانًا أبقى في الملعب".

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وأضاف:"عندما أجد لاعبًا بفريقي أتحدث عن المباراة معه، أعرف جيدًا أن الكاميرات موجودة لأنها في كل مكان، كان يمكنني التحدث مع هالاند بالداخل ولكني أردت البقاء بالخارج لقضاء المزيد من الوقت مع الجماهير لأن مواجهة مانشستر يونايتد مختلفة ومهمة للغاية".

وتابع:"تحدثت مع هالاند عن الهدف الثاني والكرة التي أهدرها في الدقيقة الأخيرة من خلال تصدي أندريه أونانا، كان يمكنه تسديد الكرة أفضل وأقوى حتى تسكن الشباك".

وأوضح:"لقد حدث نفس الأمر مع إرلينج في بيرنلي، روي على حق يمكنني تجنب القيام بذلك ولكن هذا لن يحدث، في سني هذا أنا لست بحاجة للقيام بالأشياء من أجل إرضاء الناس".

وفي نهاية حديثه أكد جوارديولا أنه فعل ذلك طوال مسيرته وبالتحديد في بايرن ميونخ مع يوشوا كيميش، مشيرًا إلى أن الهدف ليس إظهار أي نوع من التميز.