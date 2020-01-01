جوارديولا: رباعية ريال مدريد هي الأقسى في مسيرتي

قبل المواجهة من جديد مع الملكي..

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن الهزيمة الأقسى التي تعرض لها في مسيرته التدريبية، وكان ذلك خلال فترة تدريبه لبايرن ميونخ.

المدرب الإسباني تولى تدريب بايرن بعد تحقيقه الثلاثية التاريخية مع يوب هاينكس، وفي موسمه الأول وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وخرج بهزيمة مذلة على يد ريال مدريد.

مباراة الذهاب انتهت بفوز الملكي في السانتياجو برنابيو بهدف نظيف، ثم عاقب الريال البافاري برباعية في الأليانز آرينا، وهو ما اعتبره الفيلسوف "الهزيمة الأقسى له في مسيرته.".

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جوارديولا في حوار صحفي قال "لم يكن ينبغي أن نلعب بالطريقة التي واجهناهم بها، لقد كان لديهم قائمة بمثابة القنبلة، أنا المذنب الأول في هذه النتيجة.".

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وسوف يلتقي السيتي مع ريال مدريد في ثمن نهائي دوري الأبطال في 18 فبراير المقبل، وأكد جوارديولا على أن التتويج باللقب الأوروبي هو الشغل الشاغل لجماهير ناديه الآن.

جوارديولا اختتم حديثه بقوله "الشيء الوحيد الذي لا يملكوه هو دوري الأبطال، لذلك فمن الطبيعي أن يرغب الناس في تحقيقه. من الجيد النضال من أجله، سأحاول، إن ليس هذا العام فسيكون العام المقبل. العالم لن ينته إذا لم نحقق اللقب.".

يذكر أن جوارديولا حقق لقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين عندما كان مدربًا لبرشلونة، لكنه عجز على تحقيق اللقب مع بايرن ميونخ وخرج من نصف النهائي في ثلاث مناسبات متتالية على يد الأندية الإسبانية.

في الوقت نفسه فإن السيتي خرج على يد موناكو في ثمن النهائي ثم ليفربول في ربع النهائي وفي النسخة الماضية على يد توتنهام في ربع النهائي أيضًا بعد وصول جوارديولا إلى سدة القيادة الفنية عام 2016.