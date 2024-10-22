"لم أغضب بهذه الطريقة أبدًا" .. جوارديولا يكشف عن لحظته الأسوأ بسبب منتخب إنجلترا!

واقعة أغضبت الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن أكثر لحظة شعر فيها بالغضب طوال مسيرته، والتي وقعت قبل ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الموسم الماضي.

سيتي تعرض لضربة هائلة قبل مواجهة ريال، وذلك بتعرض لاعبه جون ستونز لإصابة في العضلة الضامة، خلال تعادل إنجلترا 2/2 مع بلجيكا خلال فترة التوقف الدولي بعد اللعب وديًا مع البرازيل قبلها ببضعة أيام، ليتمكن المدافع الإنجليزي من الظهور في مواجهة واحدة فقط من مباراتي الذهاب والإياب.

ويواجه سيتي مشكلة مماثلة هذا الأسبوع، بغياب كايل ووكر عن مباراة فريقه غدًا، الأربعاء، أمام سبارتا براج في دوري الأبطال، ليتذكر بيب واقعة ستونز قائلًا:"لم أكن غاضبًا أبدًا في حياتي مثل هذه اللحظة، لم أشعر بخيبة أمل بهذه الطريقة من قبل".

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وأضاف:"كانت مجرد مباراة ودية وكنا نلعب ربع النهائي ضد ريال مدريد ونسعى للفوز بالدوري الإنجليزي، لذلك لم يعجبني الأمر على الإطلاق".

وواصل حديثه:"قبل ذلك، عندما كنت لاعبًا كان مدرب المنتخب الوطني يتصل بالأندية وهذا لا يحدث الآن، الأطباء فقط هم من يفعلون ذلك، في الموسم الأول والثاني مع جاريث ساوثجيت نعم ولكن الآن لا".

وأوضح:"أعلم أن اللاعبين لا يريدون التعرض للإصابة، وأنا دائمًا أشجعهم على الذهاب للمنتخب الوطني، ولكن إذا كان اللاعب سيعود لك مصابًا بعد مباراة ودية فأنا آسف".

يذكر أن مانشستر سيتي جمع 4 نقاط من مباراتين في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز على براتيسلافا السلوفاكي 4/0 وتعادل مع إنتر من دون أهداف.