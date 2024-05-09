"جوارديولا لا يراه" .. جيرونا يصارع عملاقي ألمانيا وإيطاليا للفوز بطريد مانشستر سيتي

السيتي يتوقع حصد 40 مليون إسترليني من الصفقة

مع اقتراب موعد فتح باب فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، يستعد مانشستر سيتي لمناقشة مصير أحد لاعبيه المنسيين من بيب جوارديولا، مدرب الفريق الإنجليزي.

ويعاني الظهير البرازيلي يان كوتو من تجاهل تام في مانشستر سيتي طوال السنوات الأربع الماضية، حيث خرج معارًا إلى سبورتنج براجا البرتغالي في صيف 2021، قبل أن تتم إعارته إلى جيرونا في صيف 2022، ليبقى دائمًا خارج حسابات جوارديولا.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرًا عن موقف يان كوتو من العودة لمانشستر سيتي، مؤكدة أن الأمر سيكون صعبًا في ظل عدم اقتناع بيب جوارديولا به، ولذلك ستسعى إدارة النادي السماوي لتحقيق أكبر استفادة من بيعه في الميركاتو الصيفي المقبل.

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ونقلت الصحيفة واسعة الانتشار، عن شبكة "talksport"، أنباءً تفيد بأن يان كوتو، على لائحة طلبات باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني والعملاق الإيطالي يوفنتوس في الصيف المقبل.

وأشارت الشبكة، إلى أن استمرار كوتو (21 عامًا) في جيرونا يبقى خيارًا قائمًا أيضًا في الموسم المقبل، وفي حال أراد مانشستر سيتي بيع البرازيلي هذا الصيف، فيمكنه الحصول على رسوم قدرها 40 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت "ديلي ميل"، أن جيرونا - الذي هو جزء من مجموعة سيتي لكرة القدم - في طريقه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى كوتو، الذي سجل هدفين وقدم 10 تمريرات حاسمة هذا الموسم.

وختمت بأن كايل ووكر هو الخيار المفضل لمانشستر سيتي في مركز الظهير الأيمن، بينما يمكن لريكو لويس وجون ستونز أيضًا اللعب في هذا المركز، لذلك من الصعب على كوتو العودة إلى إنجلترا مرة أخرى.