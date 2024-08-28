"إشارة جوارديولا كانت كافية" .. جوندوجان يرد على مزاعم هروبه من "جحيم فليك" في برشلونة

النجم الألماني يتحدث بصراحة عن رحلة العودة

أكد الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب مانشستر سيتي، أن رغبة بيب جوارديولا مدرب الفريق في استعادة خدماته كانت كافية بالنسبة له لاتخاذ قرار العودة إلى سيتي مرة أخرى.

وأعلن مانشستر سيتي عودة جوندوجان من برشلونة في صفقة انتقال حر، بعد عام واحد قضاه الدولي الألماني في النادي الكتالوني، ليعود إلى النادي الذي لعب بقميصه 7 مواسم فاز فيها بـ5 ألقاب للدوري الإنجليزي وكافة الألقاب الممكنة.

وقال جوندوجان في مقابلة مع صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية: "حقيقة أن بيب كان إيجابيًا للغاية منذ البداية وأراد عودتي كانت كافية لإقناعي بقبول عرض السيتي وارتداء القميص السماوي مرة أخرى".

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وأضاف: "كان لدي المزيد من العروض، لكنني قررت أنه إذا غادرت برشلونة، فسيكون ذلك للعودة إلى مانشستر سيتي، خصوصًا أنني لا أزال أحتفظ بشقتي في مانشستر وأنا مرتاح للغاية هنا".

وتطرق اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا للحديث عن الأسباب المالية لرحيله عن برشلونة، قائلًا: "ليس من المناسب كلاعب الحكم على هذه الأمور، ورغم ذلك آمل بصدق أن يستعيد البارسا هدوءه وأتمنى له النجاح".

وأوضح: "هانز فليك لا يريدني في الفريق؟ لا، لم يكن لدي هذا الشعور إطلاقًا. نتحدث كثيرًا سويًا عن كرة القدم، لدينا علاقة جيدة وأنا ممتن له جدًا. ولكن كان هناك الكثير من الضجة في وسائل الإعلام ومن حولي".

وختم: "أريد أن أحترم جميع الأطراف المشاركة في النادي ولهذا السبب لا أريد الخوض في التفاصيل الآن. أبدى السيتي اهتمامًا مرة أخرى ثم حدث كل شيء بسرعة كبيرة. في النهاية، أعتقد أننا وجدنا حلاً ناجحًا".