جوارديولا: جماهير كل الأندية تهتف بإقالتي.. ولم أتوقع ما فعلته جماهير ليفربول!

ماذا قال بيب؟

أعرب بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن حزنه للخسارة أمام ليفربول (2-0) مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى مانشستر سيتي الهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والسادسة في آخر 7 مباريات بمختلف المسابقات، حيث تعادل في مباراة واحدة (دون أي انتصار).

وقال جوارديولا، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "لم نحظ بفترة إعداد للموسم ثم تعرض الفريق لإصابات، لكن علينا التعايش مع ذلك، تنافسنا مع ليفربول إلا أننا لم نصنع الكثير من الفرص".

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وأضاف: "ليس لدينا السرعة في الوسط في الوقت الحالي، والخصم كان أقوى في المبارزات البدنية، ولسنا جيدين في التحرك مسافات 30-40 مترًا مقارنة بهم، كان علينا التكيف وقد فعلنا ذلك".

وزاد: "لا يمكنني أن أنسى لاعبي السيتي، أنا هنا كمدرب وأدافع عما قمنا به في الماضي بفضلهم، أكثر من أي وقت مضى أريد أن أكون معهم وأعانقهم، علينا تغيير النتائج وفي الوقت المناسب سنتخذ القرار".

وختم: "كل الملاعب تريد إقالتي، بدأ ذلك في برايتون، ربما هم على حق بسبب النتائج التي نحصل عليها، لم أكن أتوقع ذلك في آنفيلد، لم يفعلوا ذلك عند 1-0، لكن عند 2-0، ربما كان ينبغي عليهم الغناء (بالإقالة) في الماضي، لم أتوقع ذلك منهم، لكن لا بأس، هذا جزء من اللعبة وأتفهمه تمامًا، لدينا معارك مذهلة معًا. أحترمهم".