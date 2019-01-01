جوارديولا منبهر بمستوى شباب مانشستر سيتي أمام ساوثامبتون

تعرف على تصريحات جوارديولا عقب الفوز على ساوثامبتون

أشاد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بمستوى اللاعبين الشباب وظهورهم بشكل متميز أمام ساوثامبتون في كأس الرابطة.

مانشستر سيتي انتصر بثلاثية لهدف على القديسين ليعبر إلى ربع نهائي كأس كاراباو.

وقال جوارديولا في تصريحات للموقع الرسمي للسيتزنز: "إيريك جارسيا لعب مرة أخرى وأظهر أنّه في مستوى متقدم ولم يرتكب اي خطأ".

وتابع: "تومي كذلك لعب مباراة متميزة للغاية رغم أنّ هذا المركز جديد عليه".

بيب أشار إلى أنّ فريقه يمتلك لاعب ارتكاز وحيد والذي شارك في عدة مباريات ويحتاج للراحة كما أنّ فيرناندينيو كان موقوفًا ولا يوجد مدافعين بصورة كافية.

وواصل: "تومي لعب لإراحة جوندوجان وإيقاف فيرناندينيو. لقد رأيته في الفترة التحضيرية وفي الأكاديمية وكنت واثقًا من تقديمه مباراة قوية".

واختتم: "ليس من السهل مهاجمة فريق مثل ساوثامبتون يدافع بثمانية لاعبين ولديه سرعات في الارتداد لكننا قمنا بكل ما لدينا ونجحنا في الوصول لربع النهائي".

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي سوف يواجه ساوثامبتون مرة أخرى يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي.