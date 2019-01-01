جوارديولا: تعويض أجويرو مهمة صعبة

كيف يرى بيب جوارديولا مهمة تعويض سيرخيو أجويرو؟

قال بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي إنه سيواجه تحديًا صعبًا من أجل تعويض سيرخيو أجويرو، وذلك في حال قرر المهاجم الأرجنتيني الرحيل عن صفوف الفريق.

وينتهي عقد الهداف التاريخي لمانشستر سيتي مع الفريق صيف العام 2021، وسط توقعات بعدم تجديد اللاعب لعقده والرحيل بمجرد نهايته.

وحول ذلك، قال المدير الفني الإسباني والمدير الفني لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز بيب جوارديولا لوسائل الإعلام البريطانية إن سيرخيو أجويرو مهاجم لا يمكن تعويضه.

وأضاف: "ستكون واحدة من أصعب التحديات التي واجهتها في وجدت نفسي مضطرًا للبحث عن بديل له، لدينا مهاجم آخر مميز وهو جابرييل جيسوس ولكن أجويرو لا يمكن الاستغناء عنه"

وتابع: "مستقبله في مانشستر سيتي يعتمد على قراره هو وحالته البدنية ومدى رغبته في البقاء، أنا أتحدث معه ولكن لا أعرف نواياه والأمور التي يخطط لها مسقبلًا"

وأردف: "لقد قام بعمل كبير في هذا النادي، لم أر أبدًا نجمًا كبيرًا بحجمه يمتلك هذا التواضع والفكاهة وروح الدعابة، إنه لمن دواعي سروري العمل معه وفخور باللحظات التي يتقبل فيها بعض قراراتي التي لا تعجبه"

يذكر أن مانشستر سيتي سيلعب مساء اليوم أمام وولفرهامبتون، في مباراة سيسعى فيها لاستغلال تعثر ليستر سيتي والارتقاء إلى المركز الثاني بدلًا منه.