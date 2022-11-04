جوارديولا: تدريب بيكيه كان شرفًا لي، واعتزاله مفاجأة

جوارديولا مُشيدًا ببيكيه: هذه النوعية من اللاعبين ما يحتاجها الأندية الكبرى

أشاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بنجم برشلونة جيرارد بيكيه، والذي أعلن اعتزاله المُفاجئ لكرة القدم، مؤكدًا أنه تشرف بتدريبه في النادي الكتالوني.

المدافع البالغ من العمر 35 عامًا، أعلن أمس الخميس اعتزاله نهائيًا لكرة القدم، لتكون مباراة برشلونة وألميريا مساء غدًا السبت هي الأخيرة له داخل المستطيل الأخضر.

وفي حديثه قبل مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي أمام فولهام غدًا السبت، اعترف جوارديولا بأنه كان من المفاجئ سماع اعتزال الفائز بكأس العالم 2010.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "هذه أخبار مفاجأة، تواجد هنا في إنجلترا بعمر صغير، ومن ثم حظي بمسيرة رائعة في برشلونة، أتمنى له كل التوفيق، أعرف والدته ووالده".

وأتم: "بيكيه لاعب المباريات الكبيرة، لقد كان يؤدي دائمًا أداءً على أعلى مستوى، هذه النوعية من اللاعبين ما يحتاجها الأندية الكبرى، المستقبل سيكون مُشرقًا بالنسبة له فهو شخص ذكي، كان من دواعي سروري تدريبي له".