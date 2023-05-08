جوارديولا: تجرعت من مشروب هالاند السحري لكنني لا أسجل 50 هدفًا!

علي رفعت
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Pep Guardiola gives instructions to Erling Haaland and Rodri of Manchester CityGetty Images
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المدرب الإسباني يرد على الادعاءات حول هالاند.

سخر المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على الادعاءات التي تحيط بنجمه إرلينج هالاند هداف الفريق.

جاء هذا في مؤتمر صحفية أجراه قبل السفر إلى إسبانيا مساء الإثنين، وتحدث فيه جوارديولا عن هؤلاء الذين يدعون أو يسخرون من امتلاك هالاند لمشروب سحري يسمح له بتقديم تلك المستويات الرائعة.

وقال جوارديولا: "البعض يقول أن هالاند لديه حليب ما أو مشروب سحري يقوم بتجرعه قبل المباريات حتى يسجل تلك الأهداف".

وأضاف: "الحقيقة أنني نفسي تذوقت ذلك المشروب السحري بالفعل، لكنني لا أسجل 50 هدفًا كل موسم مثلما يفعل هو".

وأكمل: "أريد أن أقول للصغار الذين يبحثون عن تقليد هالاند أن يقلدوا طرقه في تسجيل الأهداف وليس المشروبات الخاصة به".

جدير بالذكر أن هالاند كان قد كسر الرقم القياسي في عدد الأهداف في الدوري الإنجليزي لموسم واحد بعد وصوله للهدف رقم 35.

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