جوارديولا يبرئ نفسه من شائعات إصابة نجم مانشستر سيتي .. ويرفع الضغط عن هالاند

المدرب الإسباني يكشف سبب غياب "القائد"

كشف الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، السبب وراء استبعاد لاعب وقائد الفريق كايل ووكر، من مباراة إيفرتون ضمن منافسات جولة "البوكسينج داي" من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، قد ذكرت في وقت سابق أن ووكر يلعب "مصابًا" منذ أكثر من شهر، على الرغم من عدم تصريح جوارديولا بذلك أبدًا على وسائل الإعلام.

وقال جوارديولا في تصريحاته بعد مباراة التوفيز: "كايل ووكر كان خارج القائمة بسبب الأنفلونزا. بينما شعر جاك جريليش أمس في التدريب بشيء عضلي، وهو نفس السبب لعدم شعور إيدرسون بالراحة".

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وأضاف: "يبذل ناثان آكي جهدًا لا يصدق من أجل العودة. وأشكره على الجهد الذي بذله، لكنه يحتاج إلى المزيد من الوقت، قلت له عندما تشعر بالتعب، أخبرنا".

وتطرق جوارديولا للحديث عن ركلة جزاء هالاند الضائعة، قائلًا: "من الواضح أننا كنا إيجابيين على المرمى، وكانت لدينا طاقة في الملعب.. لكن هذه هي كرة القدم، حيث تخلق الكثير من الفرص، ثم يسجلون هدفًا.. عليك الاستمرار".

وأضاف: "كان فريقي مسيطرًا في الشوط الأول، بينما كان الأمر أكثر صعوبة في الشوط الثاني، لأنه كان انتقاليًا أكثر. لعب الفريق بشكل جيد حقًا. لا أعرف عدد التسديدات التي سددناها على المرمى. لقد سجلوا هدفًا في النهاية".

وتابع المدرب الإسباني: "كنا صبورين للغاية، نمرر الكرات العرضية والعرضية. لدينا مباراة بعد 3 أيام ونحن نعرف ما يجب عليك فعله، نفكر دائمًا في الأسبوع التالي.. والآن عندما يكون الوضع معاكسًا تمامًا، فإننا نفكر أيضا في الأسبوع التالي".

وختم: "نتقبل ما يحدث مع الفريق وسلسلة النتائج السيئة، إنها الحياة.. لم نتوقع عدم الفوز بالمباريات مرات عديدة.. لكن ماذا عليك أن تفعل؟ الاستمرار".