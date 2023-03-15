جوارديولا: إرلينج هالاند لن يجلب لنا دوري الأبطال!

بالرغم من الخماسية .. جوارديولا يؤكد على أهمية الشق الدفاعي للتويج بدوري الأبطال.

يرى بيب جوارديولا أن فريقه لم يتمكن من تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا في السنوات الماضية بسبب السلوك الدفاعي للفريق، وليس مدى القوة الهجومية التي يمتلكها.

وحطم اللاعب النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي العديد من الأرقام القياسية حيث سجل خمسة أهداف في أقل من 60 دقيقة، في فوز فريقه مساء الثلاثاء على لايبزيج بسباعية نظيفة ليبلغ دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

في حين أشاد جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بهالاند، إلا أنه رفض أن ينسب نقص الأهداف إلى إخفاقات السيتي في المواسم السابقة، وبدلاً من ذلك سلط الضوء على نقاط الضعف الدفاعية لفريقه.

وقال المدرب الإسباني لقناة "BT Sport" بعد المباراة: "لقد كان أداءً جيدًا حقًا منذ الدقيقة الأولى حتى النهاية من الجميع، لقد لعبنا بشكل جيد للغاية مع الكرة وبدونها وسجلنا الكثير من الأهداف، وكان إرلينج مذهلاً لكن الجميع كان استثنائيًا، خمس أهداف في 60 دقيقة هو لاعب مذهل وموهبة ضخمة كما يملك قوة وعقلية إنه فائز بالفطرة".

وعندما سئل عما إذا كان قريقه قد احتاج إلى تلك الأهداف في المواسم السابقة، أجاب جوارديولا: "لا أعتقد ذلك، السبب هو أننا استقبلنا الكثير من الأهداف ضد الخصم، سجلنا هنا أربعة أهداف ضد ريال مدريد، ستة ضد موناكو أربعة ضد توتنهام في كثير من الأوقات كنا نخرج لأننا استقبلنا الكثير، الآن هؤلاء الرجال يدافعون بشكل جيد حقًا، كان لدينا سيرجيو أجويرو من قبل وهو لاعب متمكن من تسجيل الأهداف بغزارة".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة بيرنلي في دور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت القادم على ملعب الاتحاد.