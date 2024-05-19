جوارديولا: أنا الآن أقرب للرحيل عن مانشستر سيتي من البقاء!

جوارديولا يثير التكهنات حول مستقبله...

أثار بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، التكهنات حول مستقبله، مع فريقه، بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي، للمرة الرابعة على التوالي.

ونجحت كتيبة المدرب الإسباني، في حسم لقب الدوري الإنجليزي، في الجولة الأخيرة بعد الفوز على وست هام بثلاثة اهداف مقابل هدف، وبعد منافسة طويلة مع آرسنال.

وينتهي عقد جوارديولا، مع مانشستر سيتي في صيف 2025، وانتشرت في الفترة الماضية، بعض الأنباء حول إمكانية رحيله عن الفريق السماوي، ولكن أكد المدرب الإسباني أنه سيكمل مع الفريق في الموسم المقبل على أقل تقدير.

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وقال جوارديولا، في تصريحات عقب تتويج فريقه بلقب الدوري: "الحقيقة هي أنني أقرب للرحيل عن الفريق من البقاء، بعد نهاية عقدي".

وأضاف: "لقد تحدثت مع الإدارة وشعوري أنني أريد الاستمرار الآن، سأستمر في الموسم المقبل ولكن خلال الموسم سنتحدث مرة أخرى وسنرى ماذا سيحدث".