جوارديولا: أعرف سر رحيل تشافي.. الضغط هناك أكثر 1000 مرة!

لدي كل شيء يمكن أن يحلم به أي مدرب!

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن إعلان تشافي هيرنانديز رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري، بسبب سوء النتائج.

وسُئل جوارديولا، في مؤتمر صحفي عن قرار تشافي، فقال: "لا يمكننا مقارنة الضغط الذي نواجهه في إنجلترا بإسبانيا، من واقع خبرتي الأمر أصعب ألف مرة هناك".

وأضاف: "على مستوى الصحة العقلية، الأمر صعب أيضًا، أنا رجل إيجابي لكن مستويات البطارية تستمر في النفاد، وفي مرحلة ما تدرك أنه لا فائدة من البقاء".

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وأضاف: "الضغط الذي تشعر به في برشلونة لا يمكن مقارنته بأي مكان آخر".

وأكد جوارديولا الذي يقود السيتي منذ 2016، أنه لا يفكر في إنهاء رحلته مع النادي قريبًا: "لدي كل شيء يمكن أن يحلم به المدرب. كيف يدعمونني. لقد غيرنا الكثير من اللاعبين في 7 سنوات لكنهم جميعا كانوا داعمين بشكل لا يصدق".

وختم: "هنا البيئة جيدة، لدي كل شيء، أشعر أنني بحالة جيدة وبالطبع سينتهي الأمر يومًا ما لكنني لا أفكر في ذلك الآن".