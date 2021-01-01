جوارديولا: امنح بيلسا مانشستر سيتي وسيحقق الألقاب!

إشادة كبيرة..

أثنى بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على مارسيلو بيلسا واعتبر أنه أحد أفضل المدربين في العالم حتى وإن لم يحقق الألقاب.

تصريحات جوارديولا تأتي قبل ساعات من مواجهة سيتي المرتقبة أمام فريق بيلسا ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، واستغل المؤتمر الصحفي للإشادة بنظيره.

ليدز يونايتد ورغم كونه أحد الصاعدين الجدد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه نجح في تثبيت أقدامه وهو ما أذهل جوارديولا كثيرًا.

الفيلسوف الإسباني في حديثه للصحافة قال "فرقه دائما أفضل مما كانت عليه قبل وصوله، ترى تأثيره، إنه لا يحتاج إلى الكثير من الوقت ليدرك أن فريقه هو ملك له تمامًا وبالنسبة لكرة القدم العالمية فهي متعة".

كما أضاف "إنه رجل يحترم الخصم، يلعب للجماهير ويريد فقط اللعب من أجل الفوز على أرضه أو خارج أرضه ويقنع اللاعبين بأفكاره".

"أنا أعرف الأفضل لأن الناس يقولون أنه لا يفوز بالألقاب، لكن امنحه مانشستر سيتي وسيحقق الألقاب، الأمر يتوقف على اللاعبين الذين هم لديك، ومعه تطور الكثير من اللاعبين."

وتابع "هذا هو أفضل دليل على أن بيلسا مدرب جيد بالفعل، إنه أكثر الناس صدقًا ويقول ما يؤمن به، أعرف حقًا مدى صعوبة الأمر علينا غدًا".

أما عن تجديد عقد كيفن دي بروينه فقال "أنا أكثر من سعيد للوقت الذي قضيناه معًا في الماضي وآمل أن نتمكن من القيام بخطوة جيدة للأمام في الشهرين المقبلين".

وأتم "إذا كان النادي راضيًا ورضي كيفن فأنا راضٍ. تهانينا لكيفن وعائلته ومان سيتي لأنهم سبب بقائه هنا".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 14 نقطة عن أقرب الملاحقين، ويستعد لمواجهة بوروسيا دورتموند هذا الأسبوع في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.