جوارديولا: المنافسة أصبحت معقدة وسنقاتل حتى النهاية

المدرب الإسباني ناشد لاعبي فريقه بالتعافي سريعاً من النتائج السيئة

يشعر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بغضب شديد بعد خسارة فريقه من كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

سيتي سقط بثلاثة أهداف مقابل هدفين من بالاس، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثامنة عشر من البريميرليج.

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أهداف الضيوف جاءت عن طريق جيفري تشولوب، أندروس تاوسند ولوكا ميلفوجيفيتش من ركلة جزاء، بينما أحرز كيفن دي بروينه ولكاي جوندوان ثنائية سيتي.

وقال جوارديولا عقب الهزيمة:"بدأنا بشكل جيد وخلقنا العديد من الفرص وسجلنا هدفاً رائعاً ولكن بعدها خطفوا هدف التعادل".

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وأضاف:"بالنسبة للهدف الثالث فلا يمكن أن نستقبل أهدافاً من ركلات جزاء بهذه الطريقة، نحاول تجنبها ولكنها كرة القدم 3 أهداف من 3 تسديدات".

وتابع:"الموقف أصبح معقداً الآن ولكن سنقاتل حتى النهاية، لازلنا في ديسمبر وسنحاول التعافي بسرعة".

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وأما عن أداء الخصم:"تخطوا منتصف الملعب مرتين سجلهوا منهما أول هدفين، الهدف الثاني كان مذهلاً".

النتيجة جمدت رصيد سيتي عند 44 نقطة في المركز الثاني بجدول البريميرليج، بفارق 4 نقاط كاملة عن ليفربول المتصدر.