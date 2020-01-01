جوارديولا: الفارق أننا أضعنا ركلة جزاء بينما سجلها ليفربول

تصريحات بيب جوارديولا بعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لشبكة سكاي سبورتس إن فريقه لعب بشكل جيد في معظم أوقات اللقاء أمام ليفربول الذي كان خصمًا صعبًا ومعقدًا للغاية.

واكتفى ليفربول ومانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب الاتحاد في إطار الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان غياب رياض محرز علامة استفهام كبرى خاصة مع ارتفاع المردود الدفاعي له والحديث عن كونه أصبح محوريًا بالنسبة لجوارديولا بسبب أدواره في الضغط.

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وعقب المباراة، قال بيب جوارديولا إن الدفاع أمام الخط الأمامي لليفربول ليس بالأمر السهل مؤكدًا أنهم عادةً ما يكون لديهم ثلاثة في الهجوم وأربعة الآن بوجود جوتا.

وأضاف: "لقد كانت مباراة صعبة للغاية لقد بدأوا بشكل جيد وفرضوا سيطرتهم في البداية، تلقينا هدفًا وحصلنا على ركلة جزاء مثل ليستر. لقد كانت الأمور في إطار ضيق للغاية"

وتابع: "في الشوط الثاني كانت لدينا فرص أكثر وضوحًا لكن التعادل عادل لكلا الفريقين كنتيجة نهائية للمباراة من وجهة نظري ولا أشعر أن أحدًا قد ظُلم لأن المباراة انتهت كذلك"

وأردف: "الحماية ليست متوفرة للاعبين وهذه كارثة كبرى، ألكسندر أرنولد والذي هو ظهير منتخب إنجلترا تعرض للإصابة اليوم لينضم إلى عدد من اللاعبين المصابين في الفترة الأخيرة"

وأكد: "في النهاية الفارق سيكون أنهم أحرزوا ركلة جزاء بينما نحن أضعناها، الطريقة التي لعبوا بها والطريقة التي تعاملنا بها كانت رائعة. أنا فخور جدًا بلاعبي فريقي وهذا هو رأيي في المجمل"

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يذكر أن بيب جوارديولا لا يعيش أيامًا مثالية على مستوى تجربته مع مانشستر سيتي والتي تبدو مرشحة للانتهاء بنهاية الموسم الحالي.