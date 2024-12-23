"أرقامنا القياسية أصبحت في الجانب الآخر".. جوارديولا مستسلمًا: نفوز أو نخسر إنها مجرد لعبة!

ماذا قال مدرب السيتي؟

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن فريقه الذي "حطم جميع الأرقام القياسية" في الدوري الإنجليزي الممتاز، "بدأ أرقامًا قياسية أخرى على الجانب الآخر (الهزائم)".

جاءت تصريحات جوارديولا في مؤتمر صحفي، بعد الخسارة أمام أستون فيلا (2-1) ضمن الجولة 17 بالبريميرليج، ليواصل الفريق نتائجه الكارثية هذا الموسم، علمًا بأنه حقق انتصارًا واحدًا في آخر 12 مباراة.

وقال المدرب الإسباني الذي يعيش أسوأ فترات مسيرته التدريبية: "أنا أتعلم وهم يتعلمون، نفكر في إيفرتون، ليس أكثر من ذلك بكثير، أنا هنا لأقدم إجابتي، لكن ليس لدي دفاع، كان هذا الفريق ثابتًا لفترة طويلة جدًا وحطمنا جميع الأرقام القياسية، والآن نحن على الجانب الآخر".

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وأضاف: "علينا أن نجد طريقة، كل شيء أصعب وسنحاول، في النهاية إنها مجرد لعبة. نفوز، نخسر، لكنها مجرد لعبة، نتعامل مع الوضع عندما فزنا كثيرًا، الآن هي لعبة نعيشها في جزء مختلف. تمنحك الحياة هذا التحدي وعليك التعامل معه. أنا أتعامل معه قدر الإمكان".

وتطرق للحديث عن لاعبه برناردو سيلفا: "نحن محظوظون لأن لدينا العديد من اللاعبين مثه. أعرف أن برناردو لاعب مميز مثلي ولكن الطريقة التي يركض بها في هذا الوضع ويضع قلبه في المواقف".

وواصل: "إنه جناح لا يصدق، مثال رائع لكيفية تصرفه وجميع الدقائق التي يلعبها في مراكز مختلفة، يحاول دائمًا المساعدة وقراءة ما يحدث في مواقف معينة سواء كان يلعب كلاعب خط وسط مهاجم أو لاعب خط وسط مدافع، يبذل دائمًا جهدًا لا يصدق من الناحية الدفاعية".

وختم بالإشارة إلى ريكو لويس: "ماذا يمكنني أن أقول؟ يمكنه اللعب كظهير أيمن وظهير أيسر لتحقيق مزيد من التحكم عندما نكافح. جميعنا لا نبدو جيدين كما هو معتاد، عندما يعود الفريق إلى الفوز بالمباريات أو يعود اللاعبون، سنكون أفضل".