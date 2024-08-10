بيب جوارديولا: إيدرسون هو أفضل مسدد ضربات جزاء في مانشستر سيتي

حارس مانشستر سيتي أفضل مسدد ضربات جزاء في فريقه!

يعتقد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أن حارس مرمى فريقه إيدرسون، هو أفضل مسدد لضربات الجزاء بين لاعبي السيتيزينز، بعدما قاد الفريق لتحقيق لقب الدرع الخيرية.

ونجح مانشستر سيتي، في حسم لقب الدرع الخيرية، بركلات الترجيح، على حساب الجار مانشستر يونايتد، مساء اليوم السبت، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

وقال جوارديولا، في تصريحات نقلتها قناة " ITV" بعد المباراة: "لقد استمعت في الموسم الماضي، بمواجهة مانشستر يونايتد، وبداية الموسم الجديد بلقب هو أمر جيد، نحن سعداء حقًا".

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وتابع: "لقد فقدنا الكثير من الكرات، في مباراة اليوم، ولكن مانشستر يونايتد في التحولات يعتبر واحد من أفضل الفرق في العالم، إنهم خطيرون للغاية ويكون من الصعب السيطرة عليهم ولكن في النهاية تمكنا من ذلك".

وأضاف: "هدفنا الآن ليس الفوز بالدوري الإنجليزي، بل سنحاول الفوز بالمباراة القادمة وهذا ما سيتعين علينا القيام به".

وأشاد بالحارس البرازيلي، في تنفيذ ركلات الجزاء وقال عنه: "إنه من أفضل منفذي ركلات جزاء لدينا، مع هالاند، ودي بروينه هم الأفضل".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، يستعد لبداية حملته في الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد القادم عندما يحل على تشيلسي، ضيفًا على ملعب ستامفورد بريدج.