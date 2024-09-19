جوارديولا يكذب اهتمامه بضم باستوني .. والتقارير تؤكد تحركه لضم زميله

مدرب سيتي لم يخف إعجابه الشديد بالنيراتزوري

رد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا على الأنباء التي ربطت ناديه بضم نجم إنتر أليساندرو باستوني، وسط خروج تقارير أخرى تربطه بنجم آخر للأفاعي في صورة نيكولو باريلا.

وتعادل الناديان سلباً مساء الأربعاء لحساب الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا في مانشستر على ملعب "الاتحاد"، وسط إشادات كبيرة من مدرب سيتي بخصمه الذي أشار إلى تحسنه الكبير منذ أن تقابلا في نهائي الأبطال بالنسخة قبل الماضية.

وبعد اللقاء، تلقى جوارديولا سؤالاً من الإعلام الإيطالي الحاضر بخصوص مدى صحة التقارير التي ربطت مانشستر سيتي بالتحرك لضم باستوني بناء على طلب شخصي منه، ليرد بيب بنفي قاطع لتلك الأنباء.

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ولكن صباح الخميس، أوضحت "لاجازيتا" أن جوارديولا في صيف 2023 عقب نهائي إسطنبول طلب من ناديه التحرك لضم باريلا من إنتر بعد إعجابه الشديد بالدولي الإيطالي في اللقاء.

وقال التقرير إن سيتي حاول بالفعل التعاقد مع باريلا ولكن الأخير فضل البقاء والتمديد مع إنتر، إذ أعلن النادي الصيف الفائت مد عقده بالفعل حتى يونيو 2029.