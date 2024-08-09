جوارديولا عن رحيل ألفاريز: لو لم يكن سعيدًا فلماذا يبقى!؟

جوارديولا يتحدث عن رحيل ألفاريز...

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أنه لن يمانع رحيل نجم فريقه جوليان ألفاريز، إلى صفوف أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اللاعب صاحب الـ 24 عامًا، بالانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد، بعد رغبته في الفرصة للمشاركة بشكل أساسي، وهذا ما يفتقده مع مانشستر سيتي، بسبب وجود إرلينج هالاند.

وقال جوارديولا، في تصريحات لوسائل الإعلام: "أولًا وقبل كل شيء، أود ان أعرب عن امتناني لجوليان، لقد فزنا بكل شيء وكانت مساهمته معنا هائلة، كان محبوبًا من الجميع بشكل لا يصدق بسبب سلوكه".

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وتابع: "ولكن إذا أراد الرحيل وخوض تحديًا جديدًا، فلا بأس نتمنى له الأفضل لقد تعلمت منه الكثير وأتمنى أن يتمكن من العثور على ما كان يبحث عنه، لقد أخبرني أنه يريد تحديًا جديدًا ويشعر أن هذا ما يحتاجه".

وأضاف: "لقد لعب كثيرًا في الموسم الماضي، أفهم أنه في بعض الأوقات لم يشارك، لقد أخبرت النادي كثيرًا وفي النهاية النادي هو من لديه القرار النهائي، ولكن في النهاية إذا لم تكن سعيدًا فلماذا تبقى، يعتقد أن فترته هنا يجب أن تنتهي لذا حسنًا، لقد توصل الناديان إلى اتفاق وهذا كل شيء".

جدير بالذكر أن المهاجم الأرجنتيني، في الموسم الماضي ساهم مع مانشستر سيتي في 32 هدفًا في كافة المسابقات.