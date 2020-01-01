جوارديولا: أجويرو يصفني بالمجنون؟ أحب ذلك

جوارديولا يرد على تصريحات أجويرو ويعلق على تخطي شيفلد وينسداي ومواجهة نيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إنه يفضل أن يكون مدربًا جيدًا يتمتع بالجنون كما وصفه سيرخيو أجويرو، وذلك عقب الانتصار على شيفلد وينسداي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وغبر مانشستر سيتي للدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تحقيق انتصار صعب خارج قواعده على شيفيلد وينسداي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب هيلسبرة.

وعقب المباراة أقيمت قرعة الدور ربع النهائي للبطولة، والتي أسفرت عن مواجهة ساخنة ما بين مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

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وبخصوص ذلك، قال بيب جوارديولا إنه لا يهتم باسم الخصم الذي سيواجهه في الدور القادم، المهم بالنسبة له كان التأهل والوصول فقط.

وأضاف: "بالطبع نشعر بالقلق وعلينا تصحيح بعض الأشياء، سجلنا هدفًا واحدًا وكان بإمكاننا تسجيل المزيد، ولذلك علينا العمل بشكل مكثف أكثر"

وتابع: "نحن نلعب من أجل تسجيل الأهداف وهذا ما نفعله في كل مباراة، ولكن لسوء الحظ هذا لم يحدث اليوم كما لا يحدث أحيانًا، ولكننا حققنا الأهم وعلينا الآن النظر إلى الأمام"

وحول ما قاله أجويرو قال: "محادثة سيرخيو؟ أنا أتفهم ما يقصده، أحب أن أكون مدربًا جيدًا وأن أتمتع بالجنون في نفس الوقت كما قال"

وأردف: "مباراة اليوم كانت أمام فريق قوي، أنا مدرب محظوظ لأنني حصلت على هذا المردود من لاعبي فريقي الذين شارك منهم 7 أو 8 في مباراة مدريد الشاقة منتصف الأسبوع الماضي ونهائي كأس كاراباو منذ يومين"

كأس إنجلترا .. مانشستر سيتي يعبر شيفيلد وينسداي بشق الأنفس

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما توج منذ ساعات قليلة بلقب كأس كاراباو على حساب أستون فيلا.

