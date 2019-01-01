جوائز كوبا أمريكا| ألفيش أفضل لاعب.. جيريرو هداف البطولة

أليسون أفضل حارس في البطولة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

توج منتخب البرازيل ببطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة على أرضه بالفوز على بيرو 3-1 في المباراة النهائية.

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم عن الفائزين بالجوائز الفردية على هامش مراسم التتويج.

فاز داني ألفيش ظهير البرازيل المخضرم بجائزة أفضل لاعب في المسابقة، حيث يذكر له مباراته الكبيرة ضد منتخب الأرجنتين في نصف النهائي، والتي انتهت بفوز السليساو 2-0.

على الناحية الأخرى توج أليسون بيكر حارس مرمى البرازيل وليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل حارس.

أخيراً فاز باولو جيريرو أسطورة بيرو بجائزة هداف المسابقة، وذلك بتسجيله لـ3 أهداف بالتساوي مع البرازيلي إيفرتون، ولكن تمريرته الحاسمة رجحت كفته.