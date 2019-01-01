ما هي جوائز كريستيانو رونالدو طوال مسيرته؟ وكم مرة فاز بالكرة الذهبية؟

تعرف على الجوائز الفردية التي حققها كريستيانو رونالدو، أسطورة يوفنتوس وريال مدريد ومانشستر يونايتد خلال مسيرته في كرة القدم..

يُعد كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، واحدًا من أبرز اللاعبين على الإطلاق في تاريخ كرة القدم، نتاجًا لما قدمه من عطاءات لا تصدق خلال آخر 18 عامًا مع أربعة فرق مختلفة ورفقة منتخب بلاده، المنتخب البرتغالي.

قيمة رونالدو تكمن في الألقاب التي حققها رفقة الفرق التي ارتدى قميصها، وبالتأكيد فإن بطولة دوري أبطال أوروبا، هي أهم وأعظم إنجازات للدون، والتي حققها في أربع مناسبات مع ريال مدريد ومرة واحدة مع مانشستر يونايتد ليكون سيدًا من أسياد البطولة عبر تاريخها الطويل.

ومحليًا، فتعد بطولة الدوري هي من مفضلات رونالدو، فقد حقق الدوري الإنجليزي في ثلاث مرات متتالية مع مانشستر يونايتد إلى جانب مرتين للدوري الإسباني مع ريال مدريد ومؤخرًا توِّج بالدوري الإيطالي رفقة اليوفي.

إنجازات اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا لم تكن مقصورة على صعيد الفرق، بل كللها بالتتويج التاريخي للبرتغال بكأس الأمم الأوروبية 2016 على حساب فرنسا، إلى جانب آخر ألقابه بالفوز على هولندا بدوري الأمم الأوروبية، ليكن بذلك جمع المجد بين الأندية والمنتخب.

هذه البطولات الكبيرة التي حققها رونالدو جعلته ذي شعبية أسطورية لا تتكرر كثيرًا في عالم كرة القدم، فصار اسمه وحده ماركة مسجلة، العديد من العشاق في كل أرجاء العالم يمشون خلفه في أي مكان يذهب إليه، الكثير من الكارهين أيضًا ولكنه أفضل من يرد على حقدهم عليه.

في هذا التقرير نستعرض معكم الجوائز الفردية التي حققها كريستيانو رونالدو منذ بداية مسيرته في كرة القدم وحتى الآن، والتي لا تقل عظمةً عن تلك الجوائز الجماعية التي حققها رفقة أنديته.

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ما هي الجوائز الفردية لكريستيانو رونالدو حتى الآن؟

بدأ كريستيانو رونالدو مسيرته في سبورتينج لشبونة البرتغالي وفي عام 2004 انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، وتحت ولاية السير أليكس فيرجسون تغير كل شيء بالنسبة له، وصار واحدًا من كبار القوم في عالم المستديرة، ومن هنا بدأت الجوائز الفردية التي لم تتوقف حتى الآن.

جائزة أفضل لاعب شاب في العالم من فيفبرو: موسم 2003/2004 - 2004/2005

جائزة الكرة الذهبية: 2009 - 2013 - 2014 - 2016 - 2017

جائزة الحذاء الذهبي: 2008 - 2011 - 2014 - 2015

جائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا: 2016 - 2017

لاعب العام من الفيفا: 2008

لاعب العام من الاتحاد الأوروبي: 2008

أفضل لاعب في أوروبا: 2014 - 2016 - 2017

هداف الدوري الإسباني: 2011 - 2014 - 2015

الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي: 2008

الحذاء الذهبي لدوري أبطال أوروبا: 2008 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

لاعب الموسم في الدوري الإسباني: 2014

لاعب العام في الدوري الإيطالي: 2019

لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي: 2007 - 2008

هداف دوري الأمم الأوروبية: 2019

أفضل مهاجم في أوروبا: 2008 - 2017 - 2018

لاعب العام من جلوب سوكر: 2011 - 2014 - 2016 - 2017 - 2018

جائزة بوشكاش لأفضل هدف: 2009

كم مرة فاز رونالدو بالكرة الذهبية؟

تمكن كريستيانو رونالدو من أن يحقق لقب الكرة الذهبية في خمس مرات، كانت أولها في عام 2009 بعد الموسم الأسطوري الذي حظي به رفقة مانشستر يونايتد وحقق خلاله الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

بينما المرة الثانية كانت في عام 2013 بعد منافسة شرسة شهيرة مع فرانك ريبيري، ثم عاد وحققها للمرة الثالثة في 2014 بعد تحقيق العاشرة لريال مدريد، وفي عام 2016 وأخيرًا في عام 2017.

كم مرة فاز رونالدو بجائزة الفيفا "الأفضل"؟

في البداية يجب الإشارة إلى أن جاهزة الكرة الذهبية كانت تقدم منذ عام 2010 من خلال هيئة موحدة بين الاتحاد الدولي "فيفا" ومجلة فرانس فوتبول الشهيرة، ولكن في عام 2016 حدث انفصال بينهما، ليؤسس الاتحاد الدولي جائزة الأفضل في العالم.

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ويتفوق رونالدو في هذه الجائزة على كل المنافسين، حيث استطاع أن يحققها في مرتين، الأولى كانت في نسخة الجائزة الأولى عام 2016، ثم كررها وتحصل عليها للمرة الثانية في 2017.