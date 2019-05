جوائز تشيلسي| هازارد أفضل لاعب وأفضل هدف.. أودوي أفضل لاعب شاب

الحفل لا يزال مستمراً..

يعلن تشيلسي عن جوائزه الموسمية في الحفل السنوي المعتاد، عن موسم 2018-2019.

ويحتل الفريق المركز الثالث في البريميرليج، حيث حسم تأهله لدوري أبطال أوروبا، كما تأهل لنهائي الدوري الأوروبي ضد آرسنال.

Eden Hazard’s superb solo goal against is our 2018/19 Goal of the Season!



WHAT a goal it was! 🤯 #CFCAwards19 pic.twitter.com/K1NH6CkWg1 — FC (@ChelseaFC) May 10, 2019

وفاز إيدين هازارد بجائزة الهدف الأفضل، عن هدفه في شباك ليفربول في الدور الأول للبريميرليج.

A fantastic year for @Calteck10! 👏



The 18-year old is our Young Player of the Year! #CFCAwards19 — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 10, 2019

كما فاز كالوم هودسون أودوي بجائزة أفضل لاعب شاب، حيث قدم موسماً مميزاً في عمر 18 عاماً.

As voted by his Chelsea teammates, @HazardEden10 is the Players' Player of the Year! 🙌 #CFCAwards19 pic.twitter.com/2tkrMTOEju — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 10, 2019

أيضاً واصل هازارد حصد الجوائز، حيث نال جائزة اللاعب الأفضل بتصويت زملائه في الفريق.