ما هي الجوائز المالية التي سيحصل عليها ليفربول إذا فاز بدوري أبطال أوروبا؟ وكم تبلغ حقوق البث؟

سيحصل الفائز من ليفربول وتوتنهام في مباراة النهائي على ملعب واندا ميتروبوليتانو على جائزة مالية ضخمة بالإضافة إلى كأس دوري أبطال أوروبا

ينتظر عاشقي كرة القدم في العالم النهائي المرتقب في البطولة الأكبر والأهم خلال العام وهي بطولة دوري أبطال أوروبا التي سيتواجه فيها ليفربول وتوتنهام لتحديد بطل النسخة الحالية، وسنتابع اللقاء في الأول من يونيو القادم على استاد واندا ميتروبوليتانو بمدريد.

منذ تغيير مسمى البطولة الذي كان يُسمى بكأس أبطال أوروبا، نجح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في جعل المسابقة واحدة من أهم المسابقات في العالم بالنسبة للمشجعين، حيث يُقدر عدد المشاهدين في جميع أنحاء العالم بأكثر من 350 مليون شخص من أكثر من 200 دولة مختلفة، والذي أدى بدورة لأن يُقدم جميع اللاعبين كل ما يملكون للظهور في البطولة الأكبر في الموسم، ولا شك في أن المديرين التنفيذيين للنوادي يحسبون المفاجأت والعوائد التي من الممكن أن يحصدها فريقهم، فتوتنهام على وجه الخصوص كان مقتصداً في سوق الانتقالات مؤخراً لبنائه لملعباً جديداً، وقد يحصل على بمبلغ مادي ضخم يُساعده لدخول سوق الانتقالات إذا استطاع الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ولكن ما هي الجوائز المادية التي سيحققها الفائز في النسخة الحالية من دوري الأبطال؟ هذا ما سنتعرف عليه في التقرير الخاص بـGoal النسخة العربية.

ما هي قيمة الجوائز المادية للفائز في دوري أبطال أوروبا؟

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في يونيو الماضي على أن الفائز في نهائي دوري أبطال أوروبا سيحصل على 19 مليون يورو، أي 16 مليون و 800 ألف جنيه إسترليني، بما يعادل 21 مليون و 200 ألف دولار، بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على 15 مليون يورو.

وهذا بخلاف ما حصل عليه الناديين بالفعل في طريقهم إلى النهائي، فقد حصلوا فقط لتأهلهم من دور المجموعات على 15 مليون و 250 ألف يورو، بينما في كل جولة من الجولات الإقصائيه أُضيف لخزينة النادي ما بين 9.5 مليون يورو إلى 15 مليون يورو في كل دور يعبرون منه، أي بإجمالي يصل إلى 32 مليون يورو.

إضافة إلى ذلك فقد بلغت كل نقطة حققها الجانبين في مرحلة المجموعات 900 ألف يورو، مما يعني أن ليفربول حصل على 8.1 مليون يورو، وتوتنهام قد حصل على 7.2 مليون يورو، وهذا يعني أنه إذا فاز يورجن كلوب بنهائي دوري أبطال أوروبا فسيحصل على 74.35 مليون يورو كإجمالي قيمة الجوائز المادية للبطولة، أي أكثر بقليل من 73.45 مليون يورو التي سيتحصل عليها توتنهام إذا فاز باللقب.

علاوة على ذلك فقد تلقت الفرق التي تأهلت لكأس السوبر الأوروبي للعام الماضي وهما ريال مدريد وأتليتكو مدريد إلى 3.5 مليون يورو، مع مكافأة قدرها مليون يورو إضافية للفائز.

ما هي قيمة المال الذي سيتحصل عليه ليفربول وتوتنهام من إرادات التليفزيون لبث دوري أبطال أوروبا؟

سيكون هناك مصدر مهم آخر لكسب المال لكلا الناديين عن طريق سوق البث والرعاة، وهو ما يحثث عائدات فعلية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لحقوق التليفزيون، فقد قدرت هيئة إدارة كرة القدم الأوروبية أنه خلال موسم 2018-19 قد توفر 292 مليون يورو للتوزيع بين فرق دوري أبطال أوروبا المشاركة بناءً على قيمة سوق التليفزيون، وهو أعلى معدل في أنجلترا.

علاوة على ذلك تستند الأرقام التي سيتم توزيعها إلى ليفربول وتوتنهام من مجموعة السوق إلى خمسة عوامل حددها الاتحاد الاوروبي لكرة القدم على النحو التالي:

1- المبلغ الإجمالي في تجمع السوق.

2- تكوين مجال الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2018-19.

3- عدد الأندية من كل اتحاد محدد يتنافس في دوري الأبطال 2018-2019.

4- المركز النهائي لكل نادٍ في بطولته المحلية الموسم السابق.

5- أداء كل ناد في البطولة الحالية.

يضمن هذا النظام أن الأندية التي من الدول الكبرى قادرة على الحصول على مزيد من الدخل ويرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنها يجب أن تحصل على الحصة الأكبر من المال، مما يعني أن كلً من ليفربول وتوتنهام سيحققان مكاسب كبيرة من هذا النظام، وتُشير الأرقام التقديرية إلى أنهم سيحصلون على 35.3 مليون يورو من مجموعة السوق، مما يؤدي إلى إرتفاع كبير في دخل ليفربول إلى 110 ملايين يورو، و 109 مليون يورو لتوتنهام.