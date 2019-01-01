جوائز الكاف | محمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني على التوالي

صلاح يكتب التاريخ

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

حقق المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018، ليحصد الجائزة للمرة الثانية على التوالي.

وتفوق صلاح على كل من زميله السنغالي ساديو ماني في صفوف ليفربول الإنجليزي، وكذلك الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزي.

وكان صلاح قد حقق جائزة العام الماضي، المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعدما تفوق على الثنائي ذاته.

ويعد الإيفواري يايا توريه الأكثر تتويجًا بالجائزة برصيد 4 مرات، جاءت متتالية من 2012 وحتى 2014.

Mohamed Salah is the African Player of the Year 2018. For the second time in a row #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/iLKIFDnZqB — CAF (@CAF_Online) January 8, 2019

كما يعد صلاح ثاني لاعب مصري يحقق الجائزة، والأكثر تتويجًا بها، بعد محمود الخطيب الذي حصد الجائزة عام 1983، لكنها كانت تقدم من فرانس فوتبول

عادلت مصر كلًا من ليبيريا والجزائر برصيد 3 ألقاب حققتها، لتأتي خلف الكاميرون وكوت ديفوار وغانا ونيجيريا والمغرب.

وكذلك أصبح ليفربول في جبعته ثلاثة ألقاب يحتل بها المركز الثاني بعد كلًا من مارسيليا الفرنسي ومانشستر سيتي وتشيلسي برصيد 4 ألقاب لكل نادي.

نمقت الهزيمة، لا نقبل بها، فإن قضت علينا، نموت كالشجر واقفين، ننجز أمرين كلاهما جميل: شرف المحاولة وخبراتٌ ثمينة، تركةٌ نخلّفها بحرص إلى القادمين



عاش فترة صعبة مع تشيلسي وفصل جديد مع فيورينتينا وروما ومجد مع ليفربول



في النهاية صلاح أفضل لاعب أفريقي للعام الثاني على التوالي 👑 pic.twitter.com/guVBBoBZy9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 8, 2019

وكان السنغالي الحاجي ضيوف، كان أول لاعب من ليفربول الإنجليزي يحقق الجائزة عام 2002، بعد قيادة السنغال للوصول لربع نهائي كأس العالم.