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جوائز الكاف | محمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني على التوالي

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صلاح يكتب التاريخ

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

حقق المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018، ليحصد الجائزة للمرة الثانية على التوالي.

وتفوق صلاح على كل من زميله السنغالي ساديو ماني في صفوف ليفربول الإنجليزي، وكذلك الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزي.

وكان صلاح قد حقق جائزة العام الماضي، المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعدما تفوق على الثنائي ذاته.

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ويعد الإيفواري يايا توريه الأكثر تتويجًا بالجائزة برصيد 4 مرات، جاءت متتالية من 2012 وحتى 2014.

كما يعد صلاح ثاني لاعب مصري يحقق الجائزة، والأكثر تتويجًا بها، بعد محمود الخطيب الذي حصد الجائزة عام 1983، لكنها كانت تقدم من فرانس فوتبول

عادلت مصر كلًا من ليبيريا والجزائر برصيد 3 ألقاب حققتها، لتأتي خلف الكاميرون وكوت ديفوار وغانا ونيجيريا والمغرب.

صلاح ومحرز وبنعطية في التشكيل المثالي لأفريقيا لعام 2018

وكذلك أصبح ليفربول في جبعته ثلاثة ألقاب يحتل بها المركز الثاني بعد كلًا من مارسيليا الفرنسي ومانشستر سيتي وتشيلسي برصيد 4 ألقاب لكل نادي.

وكان السنغالي الحاجي ضيوف، كان أول لاعب من ليفربول الإنجليزي يحقق الجائزة عام 2002، بعد قيادة السنغال للوصول لربع نهائي كأس العالم.

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