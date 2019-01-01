رسميًا .. الاتحاد الدولي يُعلن التشكيلة المثالية لعام 2019

ريال مدريد يسيطر على التشكيلة الأساسية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أسماء التشكيلة المثالية لعام 2019، في حفل توزيع جوائز الأفضل.

وكالعادة سيطر ريال مدريد على التشكيلة الأساسية، بوجود قائده سيرجيو راموس، ولاعب الوسط لوكا مودريتش والظهير الأيسر مارسيلو، والوافد الجديد إدين هازارد.

كما تواجد ليونيل ميسي من برشلونة ومعه زميله الجديد فرينكي دي يونج.

وجاءت القائمة على النحو الأتي.

حارس مرمى | أليسون بكير .. ليفربول

قلب دفاع | سيرجيو راموس .. ريال مدريد

قلب دفاع | ماتياس دي ليخت . يوفنتوس

قلب دفاع | فيرجيل فان دايك .. ليفربول

ظهير أيسر | مارسيلو .. ريال مدريد

لاعب وسط | لوكا مودريتش .. ريال مدريد

لاعب وسط | فرينكي دي يونج .. برشلونة

مهاجم | كيليان مبايي .. باريس سان جيرمان

مهاجم | ليونيل ميسي .. برشلونة

جناح | إدين هازارد ... ريال مدريد