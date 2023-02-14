رسميًا .. السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023

بهذه الاستضافة ضمن أحد الفرق السعودية المشاركة في النسخة المقبلة من المونديال

تمت المهمة بنجاح، وفاز الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، باستضافة كأس العالم للأندية 2023، لأول مرة في تاريخها.

جاء ذلك بعد حضور المسحل لاجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طريق الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء، لتستمر جهود مسؤولي الكرة السعودية في تنظيم الأحداث العالمية والأوروبية، بعد استضافة كأسي السوبر الإيطالي والإسباني أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.

هذه الاستضافة تضمن مشاركة أحد الفرق السعودية في المونديال هذا العام، إذ سيشارك بطل الدوري السعودي حال عدم تتويج أي من الثلاثي المشارك في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا سواء الهلال أو الشباب أو الفيصلي باللقب القاري.

وتعد فرصة ثمينة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ لاعب النصر، ليعود من جديد للمشاركة في الحدث العالمي، بعدما كانت آخر مشاركة له في موسم 2017-2018 مع ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن النصر يتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، ولم يسبق للعالمي أن شارك في المونديال إلا مرة وحيدة عام 2000.