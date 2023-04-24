جهل أمريكي أم سخرية من آرسنال؟ موقف محرج لتييري هنري على الهواء!

تعرض أسطورة آرسنال لموقف محرج للغاية أثناء تحليل إحدى مباريات الدوري الفرنسي..

تعرض تييري هنري أسطورة نادي آرسنال الإنجليزي إلى موقف محرج أثناء تحليل مباراة ليون ومارسيليا في قمة الجولة 32 من الدوري الفرنسي.

هنري كان متواجدًا لتحليل مباراة القمة المرتقبة في "ليج 1" عبر خدمة "أمازون برايم" للبث الرقمي، وأجرى الاستوديو التحليلي مقابلة مع الأمريكي جون تيكستور مالك نادي ليون للحديث عن اللقاء.

وأثناء المقابلة، التفت رئيس ليون إلى هنري ليقول له: "لقد رأيتك تلعب قليلًا لذلك الفريق الإنجليزي"، وهو بالطبع يقصد آرسنال الذي قضى فيه الهولندي الدولي السابق مسيرته في إنجلترا.

موقف تيكستور يبدو وكأنه محاولة للتقليل من النادي اللندني، لكن لا يجب إغفال أن الأمريكيين ليسوا مولعين حقًا بكرة القدم، وذلك على الرغم من حقيقة أن رجل الأعمال الأمريكي يملك نادي بوتافوجو البرازيلي إلى جانب ليون، إلا أن ذلك يعد استثمارًا بحتًا.

تيكستور استحوذ على حصة بلغت 77.49% من أسهم ليون في ديسمبر 2022، بعد نجاحه في الحصول على 39.2 مليون سهم من أسهم النادي الفرنسي العريق.

وعلى جانب آخر، فقد لعب هنري 376 مباراة مع آرسنال، تمكن خلالها من تسجيل 228 هدفًا، وله تجربة قصيرة في برشلونة الإسباني، فيما ختم مسيرته مع نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي.