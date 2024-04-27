"جهلاء!" شقيق بيدري يهاجم منتقديه بضراوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

موسم للنسيان بالنسبة للموهوب الإسباني

أثارت الانتقادات الموجهة إلى نجم برشلونة بيدري على مواقع التواصل الاجتماعي غضب شقيقه، الذي رد بقوة على أحد المعجبين الذي شكك في احترافية شقيقه.

وكان أحد المشجعين قد تحدث عن قضاء بيدري ساعات كثيرة بالليل خارج المنزل وتناول الطعام والسهر إلى ساعات متأخرة، إضافة إلى بعض القصور في مستواه الرياضي.

ورد شقيق بيدري بأن "التشكيك في عمل بيدري والتزامه هو أمر ينم عن الجهل وعدم المعرفة على الإطلاق".

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وأضاف شقيق بيدري: "ماذا تعمل؟ ينبغي ان تكون مهرجًأ، بينما مهنة أخي الرياضية تروقك، أنت جاهل ولا تعرفنا على الإطلاق، أنت أحمق تمامًا وكاذب".

وأردف: "بيدري يتبع النظام الغذائي الصحيح منذ كان صغيرًا، وإذا تأخر بعض الشيء فهذا لأننا بشر عاديون، نغسل أسناننا في المعتاد وننام مبكرًا!".