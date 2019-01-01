جهاد جريشة: سأسفر إلى كأس العالم للشباب ولن أحكم نهائي دوري الأبطال

جهاد جريشة يتحدث عن موقفه من نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف جهاد جريشة، الحك الدولي المصري، عن أنه سيسافر رفقة باكاري جاساما وباملاك تيسيما إلى كأس العالم للشباب في بولندا.

وقال جريشة خلال تصريحات إذاعية: "عدنا من معسكر الحكام المرشحين لإدارة مباريات كأس أمم إفريقيا، وخضعنا لاختبارات لياقة وأخرى تقنية خاصة بحكم الفيديو".

جهاد جريشة تابع: "أنا وباكاري جاساما وباملاك تيسيما سنسافر إلى كأس العالم للشباب، ولم تتضح الرؤية إذا كنا سنحكم في نهائي دوري الأبطال أو الكونفدرالية".

وأردف: "سنسافر فيي منتصف شهر مايو الجاري، ولم تتضح الأمور من جانب الاتحاد الإفريقي حتى الآن".

دائمًا ما نعطيك كرة القدم فرصة للانتقام 💫 pic.twitter.com/ZxxCH58eR7 — جول مصر (@goaleg) May 6, 2019

واختتم جريشة تصريحاته قائلًا: "على الأغلب لن أدير مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام".

وتقام بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا خلال الفترة من 23 مايو حتى 15 يونيو المقبل في بولندا.

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مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد البيضاوي المغربي مقرر لها أن تقام يومي 24 و 31 مايو الجاري.