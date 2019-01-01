جهاد الحسين يرفض توقيع المخالصة مع التعاون بسبب مستحقاته

اللاعب السوري رفض التوقيع على المخالصة المالية

ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية وجود أزمة حالية بين إدارة نادي التعاون واللاعب السابق للفريق جهاد الحسين، بعد قرار الإدارة التخلي عن اللاعب خلال الفترة الحالية.

التقارير أشارت إلى أن اللاعب السوري رفض التوقيع على المخالصة المالية مع النادي مطالباً حصوله في الأول على كامل مستحقاته المالية عن الفترة المتبقية.

ويمتد عقد جهاد الحسين مع نادي التعاون حتى نهاية الموسم الجاري 2019\2020، إلا أن إدارة النادي قررت التخلي عنه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتضغط إدارة سكري القصيم على اللاعب حاليًا بكل قوة من أجل إقناعه بالتنازل عن قيمة العقد الجديد، ولكنه رفض وطالب بكامل حقه.

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وعقد مسؤولي النادي اجتماعًا مع اللاعب الأسبوع الماضي، حيث وضعت الإدارة كل الخيارات المتاحة إن أراد الاستمرار من خلافه، أو إنهاء العقد بالتراضي، وتم الاتفاق معه مبدئياً على هذا الأمر، ومع وكيل أعماله.