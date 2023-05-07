"جن جنونه" .. جوندوان يكشف كواليس أزمة جوارديولا وهالاند

نجم مانشستر سيتي يكشف رد فعل جوارديولا ضد هالاند بعد إهدار ضربة الجزاء أمام ليدز

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا هامًا على نظيره ليدز يونايتد بنتيجة 2-1، أمس السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع فريق مانشستر سيتي رصيده للنقطة 82 في صدارة جدول ترتيب البطولة بفارق 4 نقاط عن الوصيف فريق آرسنال.

وعلى الرغم من حصد مانشستر سيتي للثلاث نقاط إلا أن إضاعة الفريق لركلة جزاء أدت إلى عصبية وغضب كبير من جانب بيب جوارديولا مدرب الفريق ضد نجم الفريق إرلينج هالاند.

واعترف إلكاي جوندوان، أنه سأل مرتين إرلينج هالاند، عما إذا كان "متأكدًا" من قراره بشأن تنفيذه لركلة الجزاء أم لا والتي أضاعها في النهاية.

وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء بعد أن أسقط باسكال سترويك فيل فودين في منطقة الجزاء لكن على الرغم من إصرار جوارديولا على أن ينفذ هالاند ركلة الجزاء إلا أنه رفض وترك الكرة إلى جوندوان الذي أضاعها.

وقال جوندوان لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة "رأيت إرلينج بالكرة يبحث عني ويطلب مني أن آخذها، سألته عدة مرات" هل أنت متأكد؟ "وكان واثقًا تمامًا من إعطائي الكرة، وأنا متأكد بنسبة 100 في المائة من أن إرلينج سينفذ ركلة الجزاء التالية".

وعلق لاعب خط الوسط على رد فعل مدرب مانشستر سيتي قائلًا: "في البداية أظهر جوارديولا لإيرلنج أنه غاضب جدًا من تصرفه ثم قام أيضًا بتوجيه غضبه نحوي".